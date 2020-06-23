التحالف العربي يعلن التصدي لهجمات جديدة للحوثيين على السعودية

القاهرة (وكالات)

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار مفخخة وصواريخ بالستية أطلقها المتمردون الحوثيون على المملكة، من بينها صاروخ بالستي باتجاه العاصمة الرياض، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق اعتراض وتدمير "8 طائرات دون طيار مفخخة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة" بالإضافة إلى "3 صواريخ بالستية من محافظة صعدة باتجاه المملكة"، بحسب شبكة دويتشه فيله الألمانية.

من جهتها، أعلنت جماعة الحوثي عبر قناة المسيرة المتحدثة باسمها بأنّ الحوثيين "نفذوا عملية واسعة في العمق السعودي"، مشيرة إلى بيان سوف يتم إصداره في "الساعات المقبلة للإعلان عن الهجوم".

والأسبوع الماضي شنت مقاتلات التحالف عدة غارات جوية على مواقع متفرقة في صنعاء، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن سكان محليين. جاء ذلك بعد يوم من إعلان التحالف العربي، اعتراض واسقاط عدد من الطائرات المسيرة دون طيار "المفخخة" أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه منطقة عسير السعودية.

وتعرضت السعودية لعشرات الهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة العام الماضي، أبرزها هجوم استهدف منشآت لشركة أرامكو النفطية في سبتمبر الماضي، تبناه الحوثيون لكن الرياض شكّكت في ذلك وحمّلت المسؤولية لإيران الجهة الداعمة للحوثيين.

وبعد الهجوم على أرامكو بأيام، أطلق المتمرّدون الحوثيّون بشكل مفاجئ "مبادرة سلام" عبر إعلانهم وقف الهجمات على السعوديّة.

اقرأ أيضا: مصادر: تقدم في المحادثات بين السعودية والحوثيين

ويشهد اليمن نزاعا مسلّحا على السلطة منذ 2014 حين سيطر المتمردون الحوثيون على صنعاء وانطلقوا نحو مناطق أخرى، قبل أن يتصاعد مع تدخل السعودية على رأس "تحالف عسكري عربي" دعما للحكومة لوقف زحف الحوثيين المدعومين من إيران.

وبينما دخلت الحرب بين الطرفين عامها الخامس، تزداد أعداد الضحايا من المدنيين في هذا البلد الفقير، وسط انهيار لقطاعه الصحي ونقص حاد في الأدوية، في ظل انتشار أوبئة بما في ذلك فيروس كورونا المستجدة والكوليرا، إضافة إلى شبح المجاعة الذي بات يخيم على اليمن.