نيوزيلندا تسجل حالتي اصابة جديدتين بكورونا

ولنجتون- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في نيوزلندا اليوم الاثنين تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في الوقت الذي لا يزال يصل فيه عدد قليل من المصابين إلى الحدود.

ويوجد في الدولة البالغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة في الوقت الراهن تسع حالات نشطة بعد أن لم تكن لديها أي حالات على الإطلاق في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال مسؤولو الصحة اليوم الاثنين إن جميع هذه الحالات تشمل أشخاصًا وصلوا مؤخرًا إلى البلاد وفي حجر صحي، ولا يوجد دليل على انتقال الفيروس لباقي أفراد المجتمع.

ومع ذلك، لا يزال هناك قلق لدى الكثيرين من امكانية عودة العدوى للانتقال داخل المجتمع، خاصة بعد أن اعترف مسؤولو الصحة بارتكاب خطأ بالسماح لامرأتين وصلتا من لندن بمغادرة الحجر الصحي قبل أن يتم فحصهما بسبب وفاة أحد والديهما. وأظهرت الفحوصات إصابة المرأتين فيما بعد وعزلتا نفسيهما منذ ذلك الحين.

يشار إلى أن الحالتين الأخيرتين لشخصين عائدين من الهند وباكستان.