الصين تغلق مصنعا لـ"بيبسي" في بكين وتحظر الاستيراد من شركة أمريكية

وكالات:

أعلنت السلطات الصينية الأحد، حظر استيراد منتجات شركات أمريكية، من بينها تايسون فودز، فضلا عن إغلاقها مصنعا لشركة "بيبسي" في بكين، لمواجهة تفشي كورونا.

ووفقا لشبكة "روسيا اليوم"، جاء ذلك في إطار حملة لاحتواء تفشي كوفيد-19 عبر مواد غذائية قد تنقل الفيروس الذي رصدت السلطات مؤخرا بؤرا جديدة له في العاصمة.

وأشارت بكين الأحد إلى تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما السلطات بصدد إخضاع أكثر من مليوني شخص لفحوص كوفيد-19 في العاصمة.

وأعلنت المديرية العامة للجمارك الصينية، "تعليقا موقتا" لاستيراد الدجاج المثلج الذي تنتجه شركة "تايسون فودز" الأميركية، بعد رصد الفيروس في إحدى المنشآت الإنتاجية التابعة للشركة في الولايات المتحدة.

كما أمرت السلطات شركة "بيبسيكو" الأمريكية للمواد الغذائية والمشروبات، بإغلاق أحد مصانعها في بكين بعد إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الشركة فان جيمين.