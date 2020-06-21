الجيش الليبي: مصر تدرك خطورة التدخل الخارجي في البلاد ولن نترك سرت للأتراك

وكالات

أكد الجيش الليبي، اليوم الأحد، أنه لن يترك مدينة سرت تسقط في يد الأتراك مهما كانت التضحيات.

واعتبر الجيش الليبي أن مصر تدرك خطورة التدخل التركي في البلاد، لافتا إلى أن هدف تركيا السعي للسيطرة على العاصمة طرابلس وتحقيق أهدافها الاقتصادية.

وصرح خالد المحجوب، مدير إدارة التوحيه المعنوي في الجيش الليبي، لقناة العربية السعودية، قائلا: "إن مصر تدرك جيدًا خطورة التدخلات الخارجية في ليبيا والتهديدات الإرهابية".

وشدد المحجوب على أن "مصر هي الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا لا تركيا التي ترسل المرتزقة السوريين للسيطرة على طرابلس وتحقيق أهدافها الاقتصادية.