رئيس وزراء إثيوبيا يبحث مع قادة عسكريين استراتيجية دفاعية جديدة (صور)

وكالات:

بحث رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الأحد، استراتيجية جديدة للدفاع مع قادة الجيش الإثيوبي.

ونشر آبي أحمد صورًا من اللقاء على حسابه الرسمي الموثّق عبر تويتر. وكتب: "أجريت مع الضباط العموم في قوة الدفاع الوطني مناقشات مثمرة حول استراتيجية الدفاع الجديدة وأنشطة بناء المؤسسات".