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رئيس وزراء إثيوبيا يبحث مع قادة عسكريين استراتيجية دفاعية جديدة (صور)

04:48 م الأحد 21 يونيو 2020
رئيس وزراء إثيوبيا يبحث مع قادة عسكريين استراتيجية دفاعية جديدة (صور)

آبي أحمد

وكالات:

بحث رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الأحد، استراتيجية جديدة للدفاع مع قادة الجيش الإثيوبي.

ونشر آبي أحمد صورًا من اللقاء على حسابه الرسمي الموثّق عبر تويتر. وكتب: "أجريت مع الضباط العموم في قوة الدفاع الوطني مناقشات مثمرة حول استراتيجية الدفاع الجديدة وأنشطة بناء المؤسسات".

آبي أحمد استراتيجية دفاعية الجيش الإثيوبي رئيس وزراء إثيوبيا

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