رئيس وزراء إثيوبيا يبحث مع قادة عسكريين استراتيجية دفاعية جديدة (صور)

وكالات:

بحث رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الأحد، استراتيجية جديدة للدفاع مع قادة الجيش الإثيوبي.

ونشر آبي أحمد صورًا من اللقاء على حسابه الرسمي الموثّق عبر تويتر. وكتب: "أجريت مع الضباط العموم في قوة الدفاع الوطني مناقشات مثمرة حول استراتيجية الدفاع الجديدة وأنشطة بناء المؤسسات".

Together with general officers of the National Defense Force, we held fruitful discussions on the new defense strategy and institution building activities. pic.twitter.com/Lse34Og7Oo