أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

شكري: نشر تركيا للميليشيات في ليبيا يهدد الأمن القومي المصري

12:23 م الأحد 21 يونيو 2020
شكري: نشر تركيا للميليشيات في ليبيا يهدد الأمن القومي المصري

سامح شكري وزير الخارجية المصري

(وكالات):

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، أن التدخلات الخارجية في ليبيا تُمثّل تهديدًا للأمن القومي المصري والعربي، مشيرًا إلى أن نشر تركيا للميليشيات في ليبيا هو "تهديد للأمن القومي المصري".

وقال شكري في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إن مصر تسعى لحل سياسي في ليبيا ينهي الصراع العسكري ويؤدي لمرحلة انتقالية ثم انتخابات

وأضاف: "نسعى لدعم عربي لليبيا لضمان وقف إطلاق النار والقضاء على الإرهاب".

وشدد وزير الخارجية على أن "محاولات إنهاء الصراع الليبي عسكريا لن تنجح".

سامح شكري الأمن القومي المصري تركيا ليبيا

الخبر التالى:

شكري: على مجلس الأمن إجبار إثيوبيا بعدم القيام بإجراءات أحادية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 53758

    عدد المصابين

  • 14327

    عدد المتعافين

  • 2106

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8863037

    عدد المصابين

  • 4718284

    عدد المتعافين

  • 464892

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصدر حكومي يتوقع تثبيت أسعار البنزين في يوليو المقبل