شكري: نشر تركيا للميليشيات في ليبيا يهدد الأمن القومي المصري

(وكالات):

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، أن التدخلات الخارجية في ليبيا تُمثّل تهديدًا للأمن القومي المصري والعربي، مشيرًا إلى أن نشر تركيا للميليشيات في ليبيا هو "تهديد للأمن القومي المصري".

وقال شكري في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إن مصر تسعى لحل سياسي في ليبيا ينهي الصراع العسكري ويؤدي لمرحلة انتقالية ثم انتخابات

وأضاف: "نسعى لدعم عربي لليبيا لضمان وقف إطلاق النار والقضاء على الإرهاب".

وشدد وزير الخارجية على أن "محاولات إنهاء الصراع الليبي عسكريا لن تنجح".