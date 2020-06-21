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عُمان تسجل 3 وفيات و905 إصابات جديدة بفيروس كورونا

11:51 ص الأحد 21 يونيو 2020
عُمان تسجل 3 وفيات و905 إصابات جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في عمان

مسقط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الأحد، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 131 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه تم تسجيل 905 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 29471 حالة.

وأضافت الوزارة أن الإصابات تشمل 402 حالة لعمانيين، و503 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 772 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل اجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 15,552.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

عمان فيروس كورونا مسقط

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