كورونا في فرنسا: الإصابات 197 ألفا و353 والوفيات 29 ألفا و636
باريس- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في فرنسا إلى 197,353 حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت باريس، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في فرنسا جراء الفيروس بلغت 29,636. وتعافى 74,436 من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 21 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في فرنسا.
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