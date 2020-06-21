في أول تجمع انتخابي له.. ترامب: الديمقراطيون يديرون مناطق التوتر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في أول تجمع انتخابي له فجر الأحد، إنه سوف يلحق هزيمة نكراء بـ "جو بايدن"، لافتا إلى أن مناطق التوتر الأخيرة في الولايات المتحدة يديرها ديمقراطيون، وأن الشعب الأمريكي رأى كيف حرق المتطرفون المباني وتعرضوا للشرطة بالأذى.
وأضاف ترمب خلال خطابه بتجمعه الانتخابي في تلسا بأوكلاهوما، أن إدارته استطاعت تحويل الولايات المتحدة لأهم دولة في مجال الطاقة، كما أبرمت اتفاقيات تجارية منصفة لأمريكا بعد سنوات طويلة، فضلا عن إعادة الوظائف إلى أوكلاهوما وغيرها من الولايات، وفق العربية.
وبخصوص فيروس كورونا، قال ترمب مجددا إن كوفيد 19 انطلق من الصين ويجدر بنا تسميته الفيروس الصيني.
الخبر التالى:ترامب: طالبت المسؤولين بإبطاء إجراء فحوصات كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
53758
عدد المصابين
-
14327
عدد المتعافين
-
2106
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
8863037
عدد المصابين
-
4718284
عدد المتعافين
-
464892
عدد الوفيات
إعلان