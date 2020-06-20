برلين تدعو المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحها لإصلاح سياسة الهجرة

برلين - (د ب أ)

دعت وزارة الداخلية الألمانية المفوضية الأوروبية إلى تقديم اقتراح طال انتظاره لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا، وهي نقطة خلاف مستمر داخل التكتل.

وقال متحدث باسم الوزارة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت إن ألمانيا تستعد لتولي الرئاسة الدورية للتكتل لمدة ستة أشهر، ابتداء من الأول من تموز/يوليو، وستحتاج برلين إلى خطة للعمل من خلالها.

وجاءت هذه التصريحات بعد تداول أنباء عن تأجيل إصلاحات الهجرة مجددا بينما تتفاوض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على ميزانية.

وذكرت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون لموقع بوليتيكو الإخباري "نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الاقتراح"، قائلة إن الدول الأعضاء طلبت تأجيلا أثناء محاولتها الاتفاق على ميزانية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أن النظام الأوروبي الحالي للتعامل مع الهجرة لم يعد مجديا ويحتاج إلى إصلاح شامل.

وأشار إلى أن ألمانيا اقترحت إصلاحات مرارا، بما في ذلك تقييم وضع المهاجرين واللاجئين الذين يطلبون اللجوء على الحدود الخارجية لأوروبا وإعادتهم من هناك إذا لزم الأمر.

وبموجب مقترحات برلين، يجب أن يتم توزيع طالبي اللجوء -الذين تتوفر لهم إمكانيات تلقي الحماية في أوروبا- وفق نظام عادل بين دول الاتحاد الأوروبي، ولا ينبغي السماح لهم بالتوجه إلى أماكن أخرى من الأماكن التي يتم توزيعهم فيها.

وبموجب إجراء دبلن الحالي، يطلب المهاجرون واللاجئون اللجوء في أول دولة أوروبية يصلون إليها، وهو نظام يؤثر على اليونان وإيطاليا بصورة غير متناسبة؛ نظرا لوصول نسبة كبيرة من المهاجرين إليهما.