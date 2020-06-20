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أرمينيا تسجل 551 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية

12:20 م السبت 20 يونيو 2020
أرمينيا تسجل 551 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية

العالم يواجه فيروس كورونا

يريفان- (أ ش أ):

أعلن المركز الوطني لمواجهة الأوبئة في أرمينيا، تسجيل 551 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة بالبلاد إلى 19 ألفا و708 حالات.

وجاء في بيان لمركز مواجهة الأوبئة، حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم السبت-" أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي بلغ 19 ألفا و708 حالات، وتعافى 8 آلاف و854 شخصا، وتوفي 332 شخصا"، ولفت البيان إلى أن 10 آلاف و406 حالات يخضعون حاليا للعلاج.

فيما بلغ عدد عمليات الفحص للكشف عن الفيروس التي أجريت في أرمينيا منذ بداية الأزمة 93 ألفا و786 اختبارا.

وأعلنت سلطات الإقليم عن فرض حالة طوارئ في البلاد خلال الفترة من 16 مارس إلى 13 يوليو المقبل.

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