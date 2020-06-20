السودان يسجل 100 إصابة جديدة بكورونا و 7 وفيات
الخرطوم- (أ ش أ):
أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات، اثنتان منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء ١١٨ حالة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان صباح اليوم السبت عن التقرير الوبائي ليوم الاربعاء، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 32 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 12 ولاية، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ١٥٠ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٨٤١٦ حالة، بينها ٥١٣ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٣٢٠٤ أشخاص.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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