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كوريا الجنوبية تسجل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

05:17 ص السبت 20 يونيو 2020
كوريا الجنوبية تسجل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول- (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية خلال أكثر من 3 أسابيع، نتيجة للزيادة الجديدة في الحالات الوافدة، مع استمرار ظهور حالات إصابة في منطقة سول الكبرى ومدينة دايجون بوسط البلاد.

وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الحالات الجديدة، تعد أعلى حصيلة يومية منذ تسجيل 79 إصابة يوم 23 مايو الماضي، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 12373 إصابة.

ومن بين الحالات الجديدة، 31 حالة إصابة وافدة من الخارج، و36 إصابة محلية.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة إضافية جراء المرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لتستقر حصيلة الوفيات عند 280 وفاة.

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