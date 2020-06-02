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بيلوسي: تشريع ضد التمييز العنصري سيصدر قريبا

11:23 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
بيلوسي: تشريع ضد التمييز العنصري سيصدر قريبا

نانسي بيلوسي

(وكالات):

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، عن قرب صدور تشريع ضد التمييز العنصري والأمور الأخرى التي أثارها مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على يد الشرطة بولاية مينيسوتا.

واعتبرت بيلوسي مسألة التمييز العنصري أثناء التعامل مع المواطنين المشتبه بهم "قضية شاملة"، مؤكدة على ضرورة التخلص من هذه الظاهرة، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وقالت بشأن التشريع الذي يعده الديمقراطيون: "في غضون فترة قصيرة... ستتخذ القرارات وأعتقد أن الشعب الأمريكي سيحصل على خدمة جيدة".

وهاجمت بيلوسي وديمقراطيون آخرون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية تفريق مظاهرة بمتنزه لافاييت في واشنطن بالتزامن مع إلقاء الرئيس كلمة، هدد فيها بنشر قوات الجيش في المدن لوقف أعمال العنف التي اندلعت على خلفية مقتل المواطن جورج فلويد على يد الشرطة.

نانسي بيلوسي مجلس النواب الأمريكي جورج فلويد دونالد ترامب ترامب أعمال العنف

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