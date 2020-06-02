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شرطي أمريكي لترامب: "لتقل شيئًا بناءً أو لتصمت"

04:13 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
شرطي أمريكي لترامب: "لتقل شيئًا بناءً أو لتصمت"

دونالد ترامب

كتبت- رنا أسامة:

دعا قائد شرطة مدينة هيوستن بولاية تكساس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "إبقاء فمه مغلقًا"، وذلك ردًا على دعوة الأخير باستخدام الشدة والحزم في مواجهة المتظاهرين المنددين بمقتل جورج فلويد، قائلًا: "لا تقل ما لايمكنك فعله وارجو أن تلتزم الصمت".

ووجّه آرت أسيفيدو رسالة إلى ترامب، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نُشرت الثلاثاء: "دعني أقول هذا لرئيس الولايات المتحدة، نيابة عن رؤساء الشرطة في هذا البلد: من فضلك، إذا لم يكن لديك شيء بنّاء لتقوله، ابق فمك مغلقا".

كما اتهمه أسيفيدو أيضًا بتعريض الرجال والنساء في أوائل العشرينات من عمرهم للخطر. وتابع: "لنكن واضحين، لا نريد الخلط بين اللطف والضعف، لا نريد أن يفسد الجهل ما تمكنا من فعله لاستعادة الحياة الطبيعية.. إذا لم يكن لديك ما تقوله فلا تتحدث".

وأضاف مخاطبًا ترامب:" هذا هو المبدأ الأساسي للقيادة ونحن بحاجة إلى القيادة الآن أكثر من أي وقت مضى.. وحان الوقت لتتصرف كرئيس".

وأشار إلى أن ترامب "تعامل مع الاحتجاجات بغرابة ولم يتخذ موقفًا حاسمًا ليعود ويرمي اللوم على شرطة المدينة (هيوستن)".

كان الرئيس الأمريكي هدد بنشر قوات الجيش لإنهاء الاضطرابات التي تشهدها بلاده. وقال ترامب إنه إذا لم تنجح المدن والولايات الأمريكية في السيطرة على الاحتجاجات و"الدفاع عن سكان تلك الولايات" فإنه سينشر الجيش "ليحل المشكلة سريعا".

وفرضت ولايات عدة حظر التجوال مع تواصل الاحتجاجات وأعمال العنف والاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين الغاضبين.

ومنذ أسبوع، تتواصل الاحتجاجات، التي شاب العنف كثيرا منها، في عشرات المدن في شتى أنحاء الولايات المتحدة، في أعقاب مقتل الأمريكي ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، بعد أن جثا شرطي أبيض على رقبته عدة دقائق.

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