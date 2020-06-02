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الطيران الهولندية تعتزم زيادة رحلاتها إلى جنوب أوروبا في يوليو

04:18 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
الطيران الهولندية تعتزم زيادة رحلاتها إلى جنوب أوروبا في يوليو

طائرة تابعة لشركة كيه إل إم

امستردام (د ب أ)

أعلنت شركة (كيه إل إم) الهولندية للطيران اليوم الثلاثاء اعتزامها زيادة رحلاتها تدريجيا إلى جنوب أوروبا في الشهر المقبل.

وحسب تصريحات الشركة، فإن من المنتظر أن يتم تسيير رحلات في يوليو المقبل إلى 73 مدينة بينها اليكانتي وإيبيثا وبورتو، وهو أكثر من ضعف المقاصد التي توجهت إليها طائرات الشركة في ايار/مايو الماضي (30 مدينة).

يشار إلى أن (كيه إل إم) توجه رحلاتها إلى 45 مدينة في يونيو الجاري.

وبالرغم من أن الشركة وسعت من نطاق عروضها، فإن رحلاتها في الشهر المقبل ستتراوح بين 25 إلى 30% فقط من العدد المعتاد في هذه الفترة من العام.

وذكر بيتر إلبرز، رئيس الشركة في بيان صحفي :" عملاؤنا راغبون في معاودة السفر، ونحن سنوسع من شبكتنا لهذا السبب حثيثا وبحرص، ونحن سنقوم بهذا الأمر بصورة آمنة بقدر المستطاع من خلال كل تدابير النظافة الصحية التي اتخذناها على متن الطائرات وعلى الأرض.

شركة كيه إل إم الطيران الهولندي جنوب أوروبا

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