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إصابات كورونا في أفغانستان تتخطى 16 ألفا

02:26 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
إصابات كورونا في أفغانستان تتخطى 16 ألفا

أرشيفية

كابول- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة العامة في أفغانستان، الثلاثاء، تسجيل 759 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 16,509 حالة.
ونقلت قناة "طلوع نيوز" الافغانية عن الوزارة القول، إنه قد تم أيضا تسجيل خمس حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 270 حالة، بالاضافة إلى تعافي 22 مريضا كانو مصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19"، مما يرفع عدد المتعافين في البلاد إلى 1450.
وذكرت الوزارة أنه قد تم حتى الان إجراء 40950 فحصا على مستوى البلاد، منها 1322 فحص خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيروس كورونا كابول أفغانستان

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