الرئيس الألماني: أزمة كورونا سلطت الضوء على القصور الرقمي في ألمانيا

برلين- (د ب أ):

ذكر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أن أزمة جائحة كورونا كشفت عن القصور الرقمي في ألمانيا، مضيفا في الوقت نفسه أن الأدوات الرقمية جعلت الإغلاق قابلا للتحمل بالنسبة لكثير من المواطنين.

وقال شتاينماير اليوم الجمعة في برلين بمناسبة اليوم الرقمي في ألمانيا: "الأزمة سلطت الضوء دون هوادة على الكثير من العوار الرقمي، خاصة في المدارس والإدارات العامة".

وذكر شتاينماير أن الحظر على الاختلاط الاجتماعي المرتبط بجائحة كورونا وضع العائلات تحت ضغط، وقال: "لا أتصور كيف كنا سنصبح اليوم إذا لم يكن لدينا أي إمكانيات رقمية"، مشيرا إلى ان الأجداد استخدموا لأول مرة إمكانيات الاتصال الرقمي مثل سكايب وزوم للتواصل مع أحفادهم.

وأكد شتاينماير أنه بالرغم من أن الأدوات الرقمية لا يمكن أن تحل محل التواصل الشخصي، "فإنها إضافة مرحب بها للغاية، خاصة في المواقف التي يتعذر فيها الحوار والتواصل الشخصي".