هجوم إلكتروني يستهدف عددًا كبيرًا من المؤسسات الحكومية الأسترالية
01:45 ص الجمعة 19 يونيو 2020
أعلن رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، استهداف مؤسسات حكومية في بلاده بهجوم إلكتروني واسع النطاق.
وقال موريسون، أن الهجوم الإلكتروني طال مؤسسات الصناعة والهيئات السياسية والتعليم والصحة والخدمات الأساسية، وفق ما نقلت عنه "روسيا اليوم".
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