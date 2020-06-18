"بسبب شعارات الكراهية".. "فيسبوك" يتخذ إجراءات ضد حملة ترامب الرئاسية
وكالات:
أكد عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه اتخذ إجراءات ضد إعلانات تابعة لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئاسية، بسبب انتهاكها "سياسة منع الكراهية" في الموقع.
وأشارت "فيسبوك"، حسبما نقلت عنه شبكة "روسيا اليوم"، إلى أن الإعلانات، التي هاجمت المجموعات اليسارية المتطرفة، ظهرت بمثلث مقلوب.
وأضافت: "المثلث مطابق عمليا لذلك الذي استخدمه النظام النازي لتصنيف السجناء السياسيين في معسكرات الاعتقال".
وتشهد الولايات المتحدة موجة احتجاجات واضطرابات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية فجرها، مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد، خلال القبض عليه في مدينة مينيابوليس في الـ25 من مايو الماضي.
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