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9 قتلى في انفجار "هاون" داخل مدرسة قرآنية بأفغانستان

05:01 م الخميس 18 يونيو 2020
9 قتلى في انفجار "هاون" داخل مدرسة قرآنية بأفغانستان

9 قتلى في انفجار "هاون" داخل مدرسة قرآنية بأفغانست

وكالات:

أعلنت الشرطة الأفغانية، الخميس، مقتل 9 طلاب على الأقل بانفجار قنبلة هاون داخل مدرسة قرآنية في شمال البلاد، حسبما ذكرت وكالة فرنس برس.

وقال المتحدث باسم الشرطة خليل أسير لوكالة فرانس برس: "بحسب التحقيقات الأولية، فإن الانفجار سببه قنبلة هاون نقلت بشكل ما إلى داخل المدرسة"، مشيرا إلى أن العديد من القتلى أعمارهم دون الـ18.

وأصيب 6 آخرون في الانفجار الذي وقع في إقليم اشكاميش في ولاية تخار في شمال شرق البلاد.

وأكد المتحدث باسم حاكم الإقليم جواد هجري الحادث والحصيلة.

ويأتي الحادث بعد تفجيرين داميين منفصلين، هذا الشهر، استهدفا مسجدين في العاصمة كابول.

وجاءت هذه التطورات الدامية فيما تستعد حركة طالبان والحكومة لإطلاق مباحثات سلام، تأخرت كثيرا، ترمي لإنهاء النزاع المستمر منذ قرابة عقدين في البلد الفقير.

أفغانستان انفجار هاون

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