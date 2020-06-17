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روسيا تحذر أوروبا من العجلة في تخفيف إجراءات مواجهة كورونا

06:22 م الأربعاء 17 يونيو 2020
روسيا تحذر أوروبا من العجلة في تخفيف إجراءات مواجهة كورونا

المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخار

واشنطن - أ ش أ

حذرت موسكو، اليوم الأربعاء، الدول الأوروبية من العجلة في رفع القيود المفروضة في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وعلقت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" على دعوة قيادة الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأعضاء لإعادة فتح الحدود بينها منتصف الشهر الجاري بالقول : "أود أن أعود وأشير إلى أن الحديث لا يزال يدور عن إعلانات ونوايا فقط. وفي ضوء خطوات شركائنا الأوروبيين باتجاه إعادة التنقلات، نأمل ألا يضعف جيراننا اهتمامهم بفعالية العمل في مجال مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد".

وذكرت المتحدثة الروسية في هذا الصدد بأن منظمة الصحة العالمية تحذر من تبعات أي استعجال في تخفيف إجراءات الحجر الصحي المفروض لمواجهة الجائحة.

وكانت المفوضية الأوروبية دعت بإلحاح دول الاتحاد الأوروبي إلى فتح حدود الاتحاد الداخلية بحلول 15 يونيو، إضافة إلى توصيتها بالبدء في إعادة فتح الحدود الخارجية للتكتل اعتبارا من اليوم الأول من شهر يوليو المقبل.

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