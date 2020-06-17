فيسبوك: نعتزم القيام بدور فعال في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

برلين- (د ب ا):

أعلنت شركة فيسبوك، الأربعاء، أنه سوف يقوم بدور فعال في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال الشركة إنه سوف يعمل على تعزيز المشاركة في الانتخابات، حيث سوف يتم إطلاع المستخدمين الأمريكيين على المعلومات الرسمية بشأن قواعد التصويت وإجراءاته.

وتهدف الخدمة المعلوماتية الجديدة، التي يطلق عليها ذا فوتينج إنفورماشن سنتر، لمساعدة 4 مليون شخص على التسجيل للتصويت في الانتخابات في الانتخابات المقبلة .

وسوف يقدم الموقع للمستخدمين خيار إلغاء جميع الاعلانات والأعمال الدعائية السياسية المتعلقة بالانتخابات .

وكانت مصة التواصل الاجتماعي تعرضت لانتقادات في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2016، وذلك على خلفية تباطؤه في الاعتراف بأن الدعاية السياسية التي قامت بها روسيا تم تداولها على الموقع.

وقال مؤسس الشركة مارك زوكربيرج في مقال افتتحاي بصحيفة يو اس ايه توداي" خلال عام 2016، اتسم أداؤنا بالبطء في تحديد التدخل الخارجي على منصتنا".

وأضاف: "منذ ذلك الحين، أسسنا بعض من أكثر الأنظمة تقدما في العالم للحماية من التدخل في الانتخابات".