إيران: 120 وفاة و2612 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 9185 حالة، بعد تسجيل 120 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 195 ألفا ، بعد تسجيل 2612 حالة إصابة جديدة.

ولفتت إلى أن 2789 من المصابين في وضع صحي حرج.

كما أعلنت لاري أن عدد المتعافين يقترب من 155 ألفا، وفقا لما نقلته عنها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).