أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

ألمانيا: السماح بإجراء ثاني اختبار سريري للقاح مُضاد لكورونا

12:25 م الأربعاء 17 يونيو 2020
ألمانيا: السماح بإجراء ثاني اختبار سريري للقاح مُضاد لكورونا

ألمانيا

لانجن (ألمانيا)- (د ب أ):

منح معهد "باول إرليش" الألماني للقاحات والأدوية الطبية الحيوية، ثاني تصريح في ألمانيا لإجراء اختبار سريري على لقاح مرشح لأن يكون مضادا لفيروس كورونا المستجد.

وأعلن المعهد، الأربعاء، أنه تم منح شركة "كيورفاك" الألمانية للأدوية تصريحا باختبار مادتها الفعالة على متطوعين أصحاء.

وكان المعهد منح أول تصريح لشركة "بيونتيك" الألمانية في أبريل الماضي لاختبار مادتها الفعالة على متطوعين أصحاء.

وتعمل "كيورفاك" على مادة فعالة يطلق عليها "إم آر إن إيه"، وهي نوع من الجزئيات الوسيطة التي تتضمن تعليمات إنتاج بروتينات. وقام باحثو كيورفاك بتزويد مادة "إم آر إن إيه" بتعليمات لإنتاج بروتين فيروس كورونا المستجد لاستخدامه في اللقاح المضاد للفيروس.

وبعد التطعيم، تشكل الخلايا البشرية هذا البروتين، والذي يتعرف عليه الجسم على أنه جسيم غريب، ليشكل الجسم أجساما مضادة وخلايا مناعية الأخرى ضده. وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني إن الاختبارات الأولية اللازمة لإجراء دراسات سريرية كانت ناجحة.

وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية أعلنت أول أمس الاثنين مشاركة الحكومة الاتحادية في شركة "كيورفاك" بـ300 مليون يورو، لتستحوذ بذلك على نحو 23% من أسهم الشركة، وذلك بغرض الحيلولة دون حدوث استحواذ محتمل من الخارج. ولا تعتزم الحكومة التدخل في القرارات التنفيذية للشركة.

ألمانيا فيروس كورونا علاج كورونا

الخبر التالى:

مذكرات البيت الأبيض: ترامب ينقل معركته مع مستشاره للقضاء.. وبولتون يتمسك بنشر كتابه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 47856

    عدد المصابين

  • 12730

    عدد المتعافين

  • 1766

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8202176

    عدد المصابين

  • 4274149

    عدد المتعافين

  • 443573

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان