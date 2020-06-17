بتهمة الاتجار في الحشيش.. النيابة تأمر بحبس عاطل في إمبابة
كتب- صابر المحلاوي:
أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بإمبابة.
وأمام جهات التحقيق، اعترف المتهم إنه اعتاد على الاتجار في مخدر الحشيش، وأنه يخزن المخدر بمسكنه، لحين ترويجه بين عملائه، وأرشد عن هوية عاطل وراء إمداده بالحشيش، ويكثف رجال المباحث التحريات والأكمنة للقبض عليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.
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