السودان يسجّل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا
الخرطوم - أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن تسجيل 305 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفيات، اثنتان منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء 100 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم الثلاثاء عن التقرير الوبائي ليوم الأحد، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 240 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 10 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصًا لـ 420 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 7740 حالة، بينها 477 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 2820 شخصًا.
وشددت الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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