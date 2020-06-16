السعودية تسجل 41 وفاة و4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 41 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 1052 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إلى تسجيل 4267 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 136315 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 1650 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 89,540.