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السعودية تسجل 41 وفاة و4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا

03:39 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
السعودية تسجل 41 وفاة و4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 41 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 1052 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إلى تسجيل 4267 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 136315 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 1650 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 89,540.

السعودية وزارة الصحة السعودية فيروس كورونا

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