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الكويت: 5 وفيات و527 إصابة جديدة بفيروس كورونا

01:51 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
الكويت: 5 وفيات و527 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة الكويتية

الكويت (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 303 حالات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إنه تم تسجيل 527 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 36958 حالة.

ولفت إلى أن 194 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 675 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 28206 حالات .

وزارة الصحة الكويتية الكويت فيروس كورونا

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