مقتل 3 جنود هنود في مواجهة حدودية "عنيفة" مع الصين

نيودلهي- (د ب أ):

لقي ثلاثة جنود هنود، بينهم ضابط رفيع المستوى، حتفهم في "مواجهة عنيفة" وقعت مع قوات صينية عند حدود متنازع عليها في جبال الهيمالايا، فيما يعد أحد أكثر الحوادث الحدودية خطورة بين الجانين خلال السنوات الأخيرة.

ووقع الحادث ليلة الاثنين في وادي جالوان بمنطقة لاداخ، وهو الموقع الذي شهد وقوع مناوشات بين الجانبين خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ووفقا لبيان رسمي صدر في نيودلهي فإن ممثلين عسكريين عن الجانبين يعقدون اجتماعا لنزع فتيل التوتر.

وقال الكولونيل أمان أناند المتحدث باسم الجيش الهندي: "خلال عملية خفض التصعيد الجارية في وادي جالوان وقعت مواجهة عنيفة مساء أمس أسفرت عن سقوط قتلى. وتشمل الخسائر في الأرواح على الجانب الهندي ضابطا وجنديين."

وأضاف أن "مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى من الجانبين يجتمعون حاليا لتهدئة الموقف".