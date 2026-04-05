إطلاق نار قرب البيت الأبيض واستنفار أمني واسع في واشنطن

كتب : د ب أ

04:43 م 05/04/2026

ذكرت وكالة الخدمة السرية الأمريكية، التابعة لوزارة الأمن الداخلي والمسؤولة عن حماية الرئيس في بيان لها اليوم الأحد أنها تحقق في "إطلاق نار وقع الليلة الماضية" بالقرب من البيت الأبيض.

وقالت الوكالة في منشور لها على الإنترنت إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، حسب وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الأحد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي عطلة نهاية الأسبوع في البيت الأبيض، الذي لم يصدر أي تعليق فوري عن الحادث، وتم تسييج الحديقة منذ أسابيع لإجراء عمليات ترميم.

وذكرت وكالة الخدمة السرية أنها تعمل مع شرطة مقاطعة كولومبيا وشرطة المتنزهات الأمريكية للوقوف على ملابسات الحادث، وتابعت: "بعد وقت قصير من منتصف الليلة الماضية، استجاب رجال الخدمة السرية لبلاغات عن إطلاق نار، وقع بالقرب من حديقة لافاييت"، وتقع حديقة لافاييت على الجانب الآخر من البيت الأبيض، بوسط واشنطن.

وأضافت الوكالة أنه لم يتم العثور على أي مشتبه به في أعقاب "تفتيش شامل" للحديقة والمنطقة المحيطة.

وبينما تظل الأمور في البيت الأبيض طبيعية، تم تطبيق "وضع أمني متشدد" وتطويق الطرق في المنطقة، بينما "تبحث وكالة الخدمة السرية والشرطة بنشاط عن مركبة محتملة وشخص محل اهتمام.

