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عضو الكونجرس إلهان عمر تعلن وفاة والدها بفيروس كورونا

09:52 ص الثلاثاء 16 يونيو 2020
عضو الكونجرس إلهان عمر تعلن وفاة والدها بفيروس كورونا

إلهان عمر

القاهرة (وكالات)

أعلنت عضوة الكونجرس الأمريكي ذات الأصول الصومالية، إلهان عمر، وفاة والدها متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتبت عمر على توتير تقول "إنه لحزن وألم لا يضاهى أن نقول وداعا لأبي نور محمد عمر. لا كلمات تصيب ما يعنيه لي وكل من عرفه وأحبه".

كانت إلهان ووالدها قدما كلاجئين إلى الولايات المتحدة عام 1995 هربا من الصراع في الصومال.

وفازت في 2018 بمقعد عن ولاية مينيسوتا في مجلس النواب، لتصبح واحدة من أول سيدتين مسلمتين تصبحن عضوات في الكونجرس الأمريكي.

إلهان عمر وفاة إلهان عمر فيروس كورونا

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