أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

كوريا الشمالية تهدد بإعادة دخول مناطق حدودية منزوعة السلاح

04:14 ص الثلاثاء 16 يونيو 2020
كوريا الشمالية تهدد بإعادة دخول مناطق حدودية منزوعة السلاح

أرشيفية

سول - (د ب أ)

هدد الجيش الكوري الشمالي بتحريك قواته إلى مناطق حدودية منزوعة السلاح تفصله عن كوريا الجنوبية، حسب بيان صدر اليوم الثلاثاء.

وتصاعدت حدة التوترات منذ أن تردد أن ​​نشطاء كوريين جنوبيين ألقوا جوا ما يقرب من 50 ألف منشور دعائي في كوريا الشمالية.

وسعت مثل هذه الحملات بشكل عام إلى تشجيع الكوريين الشماليين على الإطاحة بالحكومة.

وقال الجيش الكوري الشمالي في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية أن بيونج يانج تراجع خطة مقترحة "لتقدم الجيش مجددا في المناطق التي تم نزع سلاحها بموجب اتفاق شمالي جنوبي، وتحويل الخط الأمامي إلى حصن وزيادة اليقظة العسكرية ضد الجنوب".

ولم تتضح المناطق التي يشير إليها البيان.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء في كوريا الجنوبية أن ذلك ربما يشير إلى المناطق حول بلدة كايسونج على الحدود الغربية وجبل كومجانج في الساحل الشرقي، حيث سحبت كوريا الشمالية سابقا قواتها من مشاريع مشتركة تم إغلاقها حاليا.

وطلبت بيونج يانج من سول اتخاذ إجراء ضد حملة المنشورات، التي انتقدت زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وهددت شقيقة كيم، كيم يو جونج، بالانتقام من جانب كوريا الشمالية.

كوريا الشمالية مناطق حدودية منزوعة السلاح كوريا الجنوبية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 46289

    عدد المصابين

  • 12329

    عدد المتعافين

  • 1672

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8069275

    عدد المصابين

  • 4175750

    عدد المتعافين

  • 437405

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان