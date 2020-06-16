كوريا الشمالية تهدد بإعادة دخول مناطق حدودية منزوعة السلاح
سول - (د ب أ)
هدد الجيش الكوري الشمالي بتحريك قواته إلى مناطق حدودية منزوعة السلاح تفصله عن كوريا الجنوبية، حسب بيان صدر اليوم الثلاثاء.
وتصاعدت حدة التوترات منذ أن تردد أن نشطاء كوريين جنوبيين ألقوا جوا ما يقرب من 50 ألف منشور دعائي في كوريا الشمالية.
وسعت مثل هذه الحملات بشكل عام إلى تشجيع الكوريين الشماليين على الإطاحة بالحكومة.
وقال الجيش الكوري الشمالي في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية أن بيونج يانج تراجع خطة مقترحة "لتقدم الجيش مجددا في المناطق التي تم نزع سلاحها بموجب اتفاق شمالي جنوبي، وتحويل الخط الأمامي إلى حصن وزيادة اليقظة العسكرية ضد الجنوب".
ولم تتضح المناطق التي يشير إليها البيان.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء في كوريا الجنوبية أن ذلك ربما يشير إلى المناطق حول بلدة كايسونج على الحدود الغربية وجبل كومجانج في الساحل الشرقي، حيث سحبت كوريا الشمالية سابقا قواتها من مشاريع مشتركة تم إغلاقها حاليا.
وطلبت بيونج يانج من سول اتخاذ إجراء ضد حملة المنشورات، التي انتقدت زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.
وهددت شقيقة كيم، كيم يو جونج، بالانتقام من جانب كوريا الشمالية.
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