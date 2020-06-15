الأقل منذ 3 أشهر.. إيطاليا تسجل ٢٦ وفاة جديدة بكورونا

روما - (د ب أ)

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم الاثنين، إن 26 شخصا فقط توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية في إيطاليا، مما يعد أقل عدد من الوفيات اليومية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وكانت أخر مرة تم فيها تسجيل رقم أقل، في مارس عندما توفى 18 شخصا بسبب الفيروس الفتاك.

وارتفع العدد التراكمي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 إلى 371ر34 حالة وفاة.

كما ذكرت السلطات الإيطالية أن عدد المصابين ارتفع إلى 290ر237 ، بزيادة 303 عن أمس الأحد .

وظلت منطقة لومبارديا الشمالية الأكثر تضررا من الجائحة حيث سجلت 259 اصابة جديدة ليصل اجمالى عدد المصابين إلى 917ر91 شخصاً و457ر16 حالة وفاة بزيادة ثمانية حالات عن اليوم السابق .

وكانت إيطاليا شديدة التأثر بالجائحة التي ظهرت في شباط/فبراير الماضي، وكانت لومبارديا هي مركز تفشي الجائحة.