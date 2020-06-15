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بعد ظهور ٥٤ إصابة بكورونا.. وضع مبنى سكني في برلين تحت الحجر

06:35 م الإثنين 15 يونيو 2020
بعد ظهور ٥٤ إصابة بكورونا.. وضع مبنى سكني في برلين تحت الحجر

السلطات الصحية في ألمانيا

برلين - (د ب أ)

أعلن مسؤول صحي في العاصمة الألمانية برلين اليوم الاثنين عن وضع مبنى سكني في المدينة يقطنه عدة مئات من الاشخاص تحت الحجر وذلك بعد ظهور 54 حالة إصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك وفقا لما صرح به فالكو ليكه، العضو المسؤول عن الصحة في مجلس المدينة، المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي.

وأشار ليكه إلى أن عدد سكان المبنى غير معروف على نحو دقيق، وقال: "ليست لدي فكرة عن عدد الأشخاص الذين يعيشون هناك فعليا"، ونوه إلى أنه ليس هناك بيانات عن كل من يعيش في مسكن.

وكان قد أُعْلِنَ أن هناك "معدل إصابة مرتفعا" بسبب إصابات بالفيروس وقعت لتلميذي مدرسة وسلسلة مخالطات اللاحقة.

وقد صدر القرار بوضع المبنى السكني تحت الحجر أول أمس السبت.

ألمانيا فيروس كورونا الحجر الصحي انجيلا ميركل

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