محادثات تجارية مكثفة لشهرين بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

لندن - (د ب أ)

اتفق رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، على عقد محادثات مكثفة لمدة شهرين بين الجانبين من أجل التوصل إلى اتفاق لتنظيم العلاقات التجارية بين الاتحاد وبريطانيا بعد خروج الأخيرة من التكتل. وجاء الإعلان عن المحادثات المكثفة بعد محادثات هاتفية استمرت ساعة بين جونسون وقادة الاتحاد.

وقال بيان مشترك إن الجانبين اتفقا على "الحاجة إلى قوة دفع جديدة" للمحادثات وإن الجانبين يؤيدان خطط المفاوضات المكثفة التي اتفق عليها رئيسا وفدي المفاوضات، مع العمل على توفير ظروف مواتية من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري شامل بنهاية العام الحالي.

كما اتفق الجانبان على السعي إلى التوصل لتفاهم مبكر بشأن المبادئ الأساسية في أي اتفاق إذا أمكن ذلك، وهو ما سيسعد الحكومة البريطانية التي تدعو إلى تحقيق تقدم حاسم نحو أسس اي اتفاق بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، مشيرة إلى ان الاتصال بين جونسون وقادة الاتحاد الأوروبي هو أول تدخل مباشر لرئيس الوزراء البريطاني في المحادثات التجارية مع الاتحاد..

وقال بوريس جونسون إنه يريد التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي بحلول الخريف المقبل لتوفير اليقين للشركات قبل انتهاء الصيغة الحالية للعلاقات الحالية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بنهاية العام الحالي.