زلزال بقوة ٥.٧ درجة يضرب شرقي تركيا

أنقرة - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 7ر5 درجة على مقياس ريختر للزلازل ولاية بينجول في شرقي تركيا، اليوم الأحد.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن إدارة الكوارث والطوارئ في البلاد.

ولم تشر الوكالة إلى سقوط ضحايا أو خسائر مادية نتيجة الزلزال.