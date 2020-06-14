تكلفة الرعاية الصحية لأمريكي كان يعاني من كورونا تزيد على مليون دولار

واشنطن- (بي بي سي):

اكتشف رجل أمريكي كان قد تلقى العلاج من فيروس كورونا المستجد بأن تكلفة الرعاية الصحية التي تلقاها طيلة ما يزيد على شهرين تزيد على مليون دولار.

وتشمل فاتورة الرعاية الصحية لمايكل فلور عشرة آلاف دولار عن كل ليلة قضاها في وحدة العناية الفائقة، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بتحمل تكاليف علاج الرجل الذي يبلغ من العمر 70 عاما.

ولا تزال الولايات المتحدة الأكثر تضررا من بين كل دول العالم من فيروس كورونا حيث تجاوز عدد الحالات المؤكدة حاجز المليونين بينما سجلت نحو 115 ألف وفاة.