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رئيس وزراء لبنان: محاولات الانقلاب على مكافحة الفساد سقطت

05:37 م السبت 13 يونيو 2020
رئيس وزراء لبنان: محاولات الانقلاب على مكافحة الفساد سقطت

حسان دياب

وكالات:

قال رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، إن كل محاولات الانقلاب على ورشة مكافحة الفساد في بلاده سقطت.

وأكد في كلمة للشعب اللبناني، اليوم السبت، ونقلتها فضائية العربية، أن لبنان عثر على مفاتيح عديدة للأبواب التي يخرج منها الفساد، مؤكدًا أن هناك الكثير الذي يمكن كشفه بالوثائق والوقائع.

وتابع "على مدى الأشهر الماضية اكتشفت أن الدولة تظلم أبناءها وتحرمهم من حقوقهم".

هذا ويمر لبنان بأزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى خروج العديد من الاحتجاجات في الشوارع اللبنانية، منذ أيام.

وشهدت مناطق عدة في لبنان على مدار أيام اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

حسان دياب لبنان مكافحة الفساد الشعب اللبناني

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