صحة إقليم كردستان بالعراق تحذر من ارتفاع وفيات المصابين بكورونا

بغداد- (أ ش أ):

حذرت وزارة صحة إقليم كردستان بالعراق اليوم السبت من ارتفاع وفيات المصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الموجة الحالية أسرع انتشاراً.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن وزير الصحة سامان برزنجي، قوله: إن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 2005 حالات، توفي منهم 38 حالة، وشفي 600 حالة، مضيفا أن الموجة الحالية أسرع انتشاراً.

وفيما يتعلق بأوضاع المصابين، أكد برزنجي أن هناك اختلافاً في أوضاعهم، فثمة إصابات خفيفة ومتوسطة، وهنالك حالات شديدة الصعوبة، وأوضاع أولئك المصابين غير مستقرة، موضحا أن ارتفاع أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا يأتي في وقت يعاني فيه إقليم كردستان من نقص في عدد المستشفيات، واللوازم الطبية.