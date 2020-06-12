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إصابة زوجة رئيس أوكرانيا بفيروس كورونا وعزلها عن أسرتها

09:32 م الجمعة 12 يونيو 2020
إصابة زوجة رئيس أوكرانيا بفيروس كورونا وعزلها عن أسرتها

فولوديمير زيلينسكي

كييف - أ ش أ

أعلنت أولينا زيلينسكا زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إذ جاءت نتيجة فحصها إيجابية بينما كانت نتائج فحوص زوجها وطفليهما سلبية.

وأفاد المكتب الرئاسي الأوكراني - في بيان أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - بأن "نتيجة فحوص زوجة رئيس أوكرانيا أولينا زيلينسكا إيجابية. حالة السيدة الأولى على ما يرام ولا تظهر عليها أي أعراض إصابة. وتتلقى أولينا زيلينسكا حاليًا علاجًا ولكن خارج المستشفى وهى معزولة عن بقية أفراد الأسرة".

وأضاف البيان أن "سبب ومصدر العدوى لا يزال مجهولًا. وتجري السلطات تحقيق وبائي. وتم إبلاغ جميع الأشخاص المخالطين على الفور بالخطر المحتمل للعدوى ونصحهم بالالتزام بالعزل الذاتي وإجراء فحص إن أمكن".

جدير بالذكر أن سيدة أوكرانيا الأولى كانت تتبع جميع قواعد الحجر الصحي وتوصيات وزارة الصحة الأوكرانية خلال اجتماعات العمل وفي المنزل.

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فولوديمير زيلينسكي فيروس كورونا أوكرانيا كوفيد 19

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