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إصابة 5 فلسطينيين بينهم 3 صحفيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرة كفر قدوم

04:39 م الجمعة 12 يونيو 2020
إصابة 5 فلسطينيين بينهم 3 صحفيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرة كفر قدوم

إصابة 5 فلسطينيين بينهم 3 صحفيين برصاص الاحتلال ال

رام الله- (أ ش أ):

أصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم ثلاثة صحفيين، اليوم الجمعة، بجانب عشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، قوله: إن العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا القرية، عقب انطلاق المسيرةالسلمية، وأطلقوا وابلا من الأعيرة المطاطية والاسفنجية وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين، بينهم ثلاثة صحفيين مصور وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" ومصور الوكالة الفرنسية ومصور تلفزيون فلسطين، فضلا عن إصابة العشرات بالاختناق.

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إصابة فلسطينيين مسيرة كفر قدوم الاحتلال الاسرائيلي

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