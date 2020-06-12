إيران تسجل 2369 إصابة جديدة بكورونا و75 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة

طهران – (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 2369 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و75 حالة وفاة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة (مهر) الإيرانية للأنباء عن المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري قولها "إنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية رصد 2369 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الإصابات في البلاد إلى 182 ألفا و545 حالة".

وأضافت أنه خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 75 شخصا جراء الإصابة بكورونا، ليصل العدد الإجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد إلى 8 آلاف و659 شخصا.. مشيرة إلى أنه حتى الآن تماثل 140 ألفا و590 شخصا للشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني 2739 آخرون من "حالة حرجة" ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأوضحت أنه تم حتى الآن إجراء مليون و196 ألفا و947 فحصا للكشف عن الإصابة بكورونا على مستوى البلاد.