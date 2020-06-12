بريطانيا : الإصابات بكورونا 292860والوفبات 41364
لندن/واشنطن- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 292 ألفا و860 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت لندن، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في بريطانيا وصل إلى 41 ألفا و 364 حالة، بينما تعافى 1278 شخصا من المصابين.
وتعد هذه أحدث حصيلة للإصابات والوفيات منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا منذ 19 أسبوعا.
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