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كوريا الجنوبية: تسجيل 56 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

07:55 ص الجمعة 12 يونيو 2020
كوريا الجنوبية: تسجيل 56 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أرشيفية

سول - (أ ش أ):
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 12 ألفا و3 حالات.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن من بين الـ56 حالة الجديدة، كانت 43 حالة لانتقال العدوى محليا، و13 حالة قادمة من الخارج.
وسجلت كوريا الجنوبية 277 حالة وفاة بعد وفاة حالة واحدة أمس، فيما تم تسجيل 15 حالة تعافي من الفيروس ليبلغ الإجمالي 10 آلاف و669 حالة، في حين يخضع 40 شخصا للعلاج، ليبلغ الإجمالي 1057 شخصا.

هذا المحتوى من

Asha
كوريا الجنوبية فيروس كورونا حالات وفاة

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