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اليونان: تركيا ستتلقى ردا إذا حاولت انتهاك حقوقنا السيادية

12:46 ص الجمعة 12 يونيو 2020
اليونان: تركيا ستتلقى ردا إذا حاولت انتهاك حقوقنا السيادية

كيرياكوس ميتسوتاكيس

أثينا - (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الخميس إن الصعوبات التي تعترض علاقات اليونان مع تركيا هي أيضا مشكلة للاتحاد الأوروبي، وانتقد مجددا اتفاق الحدود البحرية بين أنقرة والحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها في ليبيا.

وأضاف ميتسوتاكيس، خلال منتدى دلفي الاقتصادي أوردتها صحيفة (كاثمريني) اليونانية على موقعها الإلكتروني - "عندما يتعلق الأمر بعلاقتنا مع تركيا فهي ليست مشكلة يونانية - تركية فقط، ولكنها مشكلة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

وتابع: "مخاوفنا الأمنية هي أيضا المخاوف الأمنية للاتحاد، وعندما نحرس ونحمي حدودنا فنحن نحمي حدود الاتحاد الأوروبي بأكمله".

وأكد ميتسوتاكيس أنه "إذا كانت تركيا تفكر في انتهاك الحقوق السيادية لليونان فلن تحصل على رد من اليونان فقط بل أنها ستتلقى ردا من أوروبا"، موضحا أن كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي زاروا نهر إيفروس - خلال المواجهة بين المهاجرين في مارس والتي بدت بتشجيع من تركيا - كدليل على تضامن الاتحاد الأوروبي مع اليونان.

هذا المحتوى من

Asha
كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني اليونان تركيا

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