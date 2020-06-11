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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء قرار واشنطن ضد "الجنائية الدولية"

10:51 م الخميس 11 يونيو 2020
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء قرار واشنطن ضد "الجنائية الدولية"

الأمم المتحدة

وكالات:

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية الذين لهم علاقة بالتحقيقات مع أمريكيين.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، نقلته شبكة "روسيا اليوم"، الخميس "تلقينا بقلق نبأ إقرار المرسوم الذي يسمح بفرض عقوبات على مسؤولين معينين في المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف أن الأمم المتحدة أخذت بعين الاعتبار أيضا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول أن أي قيود سيتم تطبيقها بشكل يتوافق مع التزامات الدولة المستضيفة لمقر الأمم المتحدة.

وأضاف المتحدث أن الأمم المتحدة تتابع تطورات الأوضاع، مؤكدا أن "موقفنا بشأن ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب وعدم العدالة لا يزال بدون تغيير".

وأوضح أن الأمم المتحدة ستتابع كيف سيتم تطبيق القرار الأمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع مرسوما حول فرض عقوبات على المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، الذين تعتبر واشنطن أنهم على علاقة بالتحقيقات ضد مسؤولين أمريكيين.

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