أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

موسكو: اقتراح نقل الجنود الأمريكيين من ألمانيا إلى بولندا يعقِد الحوار بين روسيا والناتو

05:49 م الخميس 11 يونيو 2020
موسكو: اقتراح نقل الجنود الأمريكيين من ألمانيا إلى بولندا يعقِد الحوار بين روسيا والناتو

ماريا زاخاروفا

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن اقتراح نقل الجنود الأمريكيين من ألمانيا إلى بولندا من شأنه تعقيد الحوار المستقبلي بين روسيا وحلف الناتو.

وقالت زاخاروفا - خلال إحاطة إعلامية اليوم الخميس "إن هذا الأمر يثير قلقنا بسبب ظهور دعوات لانتقال الجنود الأمريكيين الذين لا يزالون منتشرين في ألمانيا إلى جارتنا بولندا".

وشددت المتحدثة الروسية على أن إعادة تمركز الوجود العسكري الأمريكي في اتجاه الحدود الروسية يؤدي إلى تفاقم التوتر الأمني المتوتر بالفعل في القارة الأوروبية، وسيعقد أيضًا احتمالات قيام حوار بناء بين روسيا والناتو في المجالين العسكري والسياسي.

وأضافت: "إذا كانت النية الحقيقية في واشنطن هي تحرير الأراضي الألمانية تدريجيًا من القوات والوحدات الأمريكية، فيجب أن تؤخذ معها الأسلحة النووية الأمريكية غير الاستراتيجية المتمركزة على الأراضي الألمانية".

وأعلن منسق الحكومة الألمانية لشؤون العلاقات عبر الأطلسي بيتر باير -في وقت سابق- أن انسحابًا محتملاً للقوات الأمريكية من الأراضي الألمانية قد يلحق أضرارًا بالغة بالعلاقات بين البلدين.

هذا المحتوى من

الخارجية الروسية بولندا ألمانيا روسيا الناتو

الخبر التالى:

رئيس الأركان الأمريكي يعتذر عن مرافقته ترامب أثناء زيارة كنيسة الرؤساء: خطأ

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 38284

    عدد المصابين

  • 10289

    عدد المتعافين

  • 1342

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7347323

    عدد المصابين

  • 3442690

    عدد المتعافين

  • 415173

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:9 قرارات جديدة.. الحكومة تعلن البيان الرسمي لخطة التعايش