الصحة العالمية: حالات كورونا المؤكدة في أفريقيا تجاوزت 200 ألف

برازافيل - (د ب أ):

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أفريقيا تجاوزت 200 ألف حالة، في حين تجاوزت حالات الوفاة بالفيروس 5600.

وأوضحت المنظمة أن جنوب افريقيا هي الدولة الأكثر تضررا من الوباء في القارة السمراء، إذ يوجد بها 25% من الإصابات، ونوهت المنظمة إلى أن أكثر من 70% من حالات الوفاة موجودة في خمس دول فقط، وهي الجزائر ومصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا والسودان.

واتسمت وتيرة انتشار الفيروس في افريقيا بالبطء النسبي حتى الآن، إذ أن إجمالي عدد حالات الإصابة يعد ضئيلا مقارنة بمناطق أخرى في أنحاء العالم، كما أن أول حالة إصابة في القارة ظهرت في وقت متأخر مقارنة بمواقع أخرى، وقد سارعت أغلب الحكومات في أفريقيا إلى فرض تدابير مشددة في مواجهة الفيروس.

وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية للمنظمة في أفريقيا، إن " وتيرة انتشار الفيروس آخذة في التسارع"، ولفتت إلى أن وصول حالات الإصابة المؤكدة إلى مئة ألف استغرق 98 يوما، لكن هذا العدد تضاعف إلى 200 ألف حالة خلال 18 يوما فقط.

ويتزايد القلق حيال كيفية تعامل الدول الافريقية مع الزيادة في الإصابات بكورونا نظرا لضعف الأنظمة الصحية في العديد من هذه الدول، كما أن تدابير الإغلاق الصارمة أدت إلى تداعيات اقتصادية هائلة.