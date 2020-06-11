شركة أدوية يابانية تخطط لاستخدام خلايا جذعية لعلاج حالات كورونا
طوكيو - أ ش أ
أعلنت شركة روهتو اليابانية للأدوية، اليوم الخميس، أنها تخطط لإجراء تجربة سريرية باستخدام الخلايا الجذعية لعلاج الحالات الخطيرة من المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الشركة - حسبما نقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - أن التجربة ستستخدم الخلايا الجذعية اللحمية التي يتم تخليقها من الخلايا الدهنية البشرية، وسيكون هذا الاختبار الأول من نوعه في اليابان.
وستعمل الشركة على اختبار فعالية ومدى أمان هذا العلاج بعد حقن الخلايا الجذعية عن طريق الوريد.
ومن المقرر أن يتم الكشف عن تفاصيل هذا الاختبار خلال مؤتمر صحفي سيعقد في 23 يونيو الجاري.
وأشارت الشركة، إلى أنه تم التأكد من إمكانية استخدام الخلايا الجذعية اللحمية في اختبارات سريرية أجريت سابقًا لعلاج تليف الكبد وفشل القلب.
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